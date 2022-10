Zero minuti e via a gennaio: Milan, colpo dal Real

Il terzino è pronto a cambiare aria a gennaio. Nessun minuto e addio scritto per il giocatore, accostato al Milan anche in estate

Zero presenze in questo inizio di stagione. Álvaro Odriozola dopo essere stato out per infortunio è tornato a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il terzino del Real Madrid, fino a questo momento, però, non ha giocato. Negli ultimi giorni di calciomercato estivo, il classe 1995 è stato accostato al Milan. Lo spagnolo era una delle idee per il ruolo di difensore dopo lo stop, importante, di Alessandro Florenzi.

Poi, come è noto, il Milan ha deciso di puntare su Sergino Dest. Odriozola, che ha già giocato in Serie A, vestendo la maglia della Fiorentina, è rimasto in Spagna.

Milan, opportunità per gennaio

I giorni al Real Madrid, però, sembrano contati. In Spagna sostengono che a gennaio, il giocatore cambierà aria. Chissà che non ci sia ancora l’Italia nel suo futuro. Il Milan potrebbe tornare sul mercato solamente se Davide Calabria non dovesse offrire garanzie dal punto di vista fisico e se Dest non dovesse convincere. L’americano in queste settimane si giocherà tanto. Dovrà convincere per meritarsi il riscatto e per far sì che il Milan non decida di tornare sul mercato. Odriozola nel frattempo torna ad essere un’opportunità. A gennaio sarà addio al Real Madrid.