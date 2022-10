“Forse è più forte”: Milan, il parere spiazza i tifosi

Il giornalista ha detto la sua sulla squadra rossonera tenendo conto delle tante assenze che ieri hanno reso il match troppo difficile

La sconfitta di ieri sera del Milan a Stamford Bridge contro il Chelsea di Graham Potter ha fatto molto discutere. I rossoneri sono letteralmente affondati sotto i colpi dei Blues e la differenza in campo è stata tanta.

Nella giornata di oggi ci si è chiesto se effettivamente il gap fra i londinesi e la squadra di Stefano Pioli sia così grande o se gli infortuni hanno complicato eccessivamente le cose ai rossoneri. Quel che è certo è che quello visto ieri non era sicuramente il migliori Milan e che i giudizi vanno necessariamente posticipati.

Davide Chinellato è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play, dicendo la sua sulla sfida di ieri sul paragone fra le due squadre: “Una squadra come il Chelsea non c’è in Serie A, non c’è una squadra così fisica nel nostro campionato. Adesso è la Premier il miglior campionato al mondo. Differenze col Milan? Sì ci sono differenza, forse il Milan al completo è più forte“. Un’affermazione importante da parte del giornalista, che sostiene che con tutti gli elementi a disposizione i rossoneri siano superiori ai Blues.

Chinellato su De Ketelaere

Chinellato ha poi espresso un’opinione anche sul fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva del Milan, ovvero Charles De Ketelaere. Le sue parole sul belga: “Mi ha deluso, uno dei peggiori in campo: credo sia lecito aspettarsi di più. Però è un giocatore che volevano in Premier League, aspetterei ancora prima di dire che sia un fallimento”. Qui per leggere tutte le sue dichiarazioni.