Leao rammaricato dopo Chelsea-Milan: “Lezioni”

Leao ha pubblicato un post sui social dopo la sconfitta del Milan contro il Chelsea in Champions League: un KO dal quale reagire.

Considerate anche le numerose assenze, era sicuramente Rafael Leao l’uomo più atteso del Milan nel match di Stamford Bridge. Ha avuto alcune fiammate interessanti durante la serata, però la sua non è stata esattamente una grande prestazione.

Ci si aspettava di più da parte sua e, ovviamente, anche da parte di tutta la squadra di Stefano Pioli. Lui è una stella e un potenziale top player, dunque è normale attendersi una prova diversa. Purtroppo non è riuscito a incidere sufficientemente contro il Chelsea.

Va detto che sul risultato di 1-0 per i Blues aveva servito un grande assist a Charles De Ketelaere, poi non bravo a finalizzare. Se l’ex Club Brugge avesse fatto gol o se lo avesse segnato Rade Krunic dopo la respinta di Kepa, la partita avrebbe potuto un po’ cambiare. Non lo sapremo mai.

Leao e i compagni devono certamente imparare dalla pesante sconfitta di Londra e migliorare per il futuro. Lui su Instagram ha pubblicato una foto che lo raffigura a Stamford Bridge e con il seguente commento: “Lezioni“.