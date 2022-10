ML – Verso Milan-Juve: novità importante su Theo Hernandez

MilanLive.it ha raccolto le ultimissime da Milanello. Buona notizia per Stefano Pioli in vista del big match contro la Juventus…

I rossoneri sono tornati con l’amaro in bocca dalla trasferta londinese. Il 3-0 brucerà sicuramente per qualche giorno, e sarebbe strano se non fosse così. Il Milan è stato protagonista di una pessima prestazione allo Stamford Bridge, e il risultato non è sicuramente bugiardo.

Adesso, c’è soltanto da rialzare la testa e mettersi a lavorare sodo in vista dei prossimi impegni. Impegni alternato tosti! La prossima gara sarà quella casalinga contro la Juventus. Un big match in un periodo difficile, ma che può servire a ritrovare motivazioni e convinzioni.

Sappiamo bene che la rosa di Stefano Pioli è al momento in grossa difficoltà. Otto assenze, tutte pesanti. Gli infortuni sono tornati a decimare il gruppo, ma non ci si può abbattere o prendere alibi. Il miglior Milan si è visto soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco perchè contro la Juventus servirà una prova di forza e coraggio.

E Pioli, tra la tanta negatività, oggi può sorridere per un recupero importante.

Milan, si è allenato in gruppo: una gioia finalmente

Secondo le ultime novità da Milanello e raccolte dalla nostra redazione di MilanLive.it, oggi Theo Hernandez ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Il problema all’adduttore sembra smaltito, e potrà dunque essere disponibile per lo scontro di fuoco alla Juventus di sabato. Da capire se Pioli vorrà rischiarlo subito, dal 1’ minuto, o concedergli spazio nel secondo tempo.

Una buona notizia finalmente, nel giorno che tra l’altro è il compleanno proprio di Theo. Oggi il terzino ha compiuto 25 anni!