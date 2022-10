Accostato al Milan, ora si libera a zero: c’è l’annuncio

Calciomercato Milan: il centrocampista annuncio l’addio a zero, Maldini ne può approfittare

Il mercato di gennaio si avvicina ma il Milan è molto attento anche alle opportunità a parametro zero.

Il prossimo giugno 2023 ci sono diversi giocatori importanti in scadenza. Come sappiamo, da gennaio in poi possono firmare un accordo con qualsiasi altro club se non dovessero rinnovare. Ce n’è uno che, a quanto pare, non ha proprio margini per prolungare il contratto con la sua attuale squadra.

Si tratta di Aouar, il talentuoso centrocampista del Lione, accostato spesso anche il Milan durante l’estate. La trattativa è ferma, anzi: praticamente non esiste. Il giocatore ha deciso di andar via e il Lione vuole sbarazzarsene.

Calciomercato Milan, addio a zero confermato: c’è anche la Roma

Non è riuscito a farlo in estate, nonostante la trattativa con tre gol. Intervistato da L’Equipe, Aouar ha confermato tutto: “Sono stato vicino al Betis, al Nottingham Forest e al Benfica. Il Lione non è riuscito a raggiungere un accordo con nessuno. Loro vogliono vendermi, io voglio andarmene. Abbiamo lavorato insieme per trovare una soluzione“. Attenzione anche alla Roma.