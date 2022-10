Calciomercato, intreccio Roma-Milan: via libera per l’attaccante

Il Milan potrebbe avere il via libera per il colpo in attacco. Il bomber può tornare a Londra, permettendo al giocatore che piace a Maldini di vestire il rossonero

Due gol in dieci partite, è questo il magro bilancio dell’attaccante, che in estate potrebbe decidere di cambiare aria.

Stiamo parlando di Tammy Abraham, che al suo primo anno in giallorosso aveva realizzato 27 reti e 6 assist. Questo inizio di stagione è complicato ma le sue qualità non possono essere messe in discussione.

L’inglese, che lo scorso 2 ottobre ha compiuto 25 anni, ha tanto mercato e non faticherebbe a trovare una nuova squadra. La Roma non pensa minimamente di privarsi del suo calciatore ma le dichiarazioni del classe 1997, rilasciate a margine della sfida contro il Real Betis, hanno fatto scattare l’allarme in casa giallorossa:

“La mia concentrazione in questo momento è sulla Roma e sul fatto di riuscire a fare esattamente ciò che ho fatto qui l’anno scorso. Sono felice qui, la squadra è buona, il mister anche. E poi mi piacciono la città e i tifosi giallorossi. Qui a Roma sono felice, ma un calciatore non può mai sapere cosa ci sarà nel suo futuro. Questa è una cosa che sa solo Dio”.

Calciomercato, Abraham torna a Londra: sorride il Milan

Facile pensare ad un ritorno in patria del calciatore: in Premier League non manca la disponibilità economica. Proprio il Chelsea che ha la possibilità di far scattare un’opzione di riacquisto è alla ricerca di un centravanti.

Il suo ritorno a Londra, chiuderebbe in maniera definitiva le porte ad Armando Broja. L’attaccante albanese è finito nel mirino del Milan in vista della prossima estate. Valutazione? Sui 35 milioni di euro. Un ritorno al Chelsea di Abraham potrebbe dunque essere vista come una buona notizia per il Milan.