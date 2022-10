“Ha il culo sulla testa”, la frase di Cassano non è riferita a Leao – VIDEO

Il post Instagram della Bobo TV chiarisce tutto: Cassano parlava di un altro giocatore e non di Leao

Nell’utima settimana si è parlato molto delle dichiarazioni di Antonio Cassano su Rafael Leao.

Durante la puntata del lunedì sera della Bobo TV, l’ex attaccante ha detto una frase travisata da tutti gli organi di informazione, compreso MilanLive.it (che si scusa per l’errore). “Ha il culo sulla testa” non era riferita al portoghese bensì a Konaté, il difensore del Liverpool, inteso per il suo modo di difendere.

A chiarirlo è la Bobo TV tramite il seguente post Instagram:

In ogni caso è giusto chiarire che la frase “ha il culo sulla testa” non è mai stata definita né interpretata come un insulto o un’offesa al giocatore, piuttosto era considerata un’espressione per far intendere che gioca a testa bassa. Ma come si sente chiaramente nel video il riferimento di Cassano non è a Leao ma a Konaté.