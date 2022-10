Milan-Juve, l’esclusione è possibile: Pioli non ha ancora deciso

Probabili formazioni Milan-Juve: Pioli ha ancora due dubbi e non ha deciso

Siamo alla vigilia di Milan–Juve e Pioli ha avuto un po’ di tempo per ragionare sulla probabile formazione.

L’allenatore ha in testa due ballottaggi che, a quanto pare, non ha ancora risolto secondo Sky Sport. Il tecnico rossonero ha dei dubbi che riguarda la difesa e la trequarti. La scelta riguarda Pierre Kalulu, che potrebbe essere schierato anche da terzino a destra.

Da quel lato c’è Filip Kostic che rappresenta una minaccia: Dest non ha dato garanzie contro il Chelsea e Pioli potrebbe scegliere il francese, con Gabbia al centro della difesa insieme a Tomori. Dovrebbe invece esserci Theo Hernandez a sinistra.

L’altro ballottaggio, come detto, è per la trequarti: De Ketelaere ha bisogno di giocare e di fiducia, Pioli è contento di lui ma potrebbe scegliere Brahim Diaz titolare domani in Milan–Juve. Per il resto invece al formazione è praticamente fatta.

Milan-Juve, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest (Kalulu), Gabbia (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere (Brahim Diaz), Leao; Giroud.

All. Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

All. Allegri