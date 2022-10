Indiscrezione dalla Francia: lo voleva il Milan, è il rimpianto di Maldini

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla stampa francese, secondo cui Paolo Maldini aveva tentato l’acquisto del calciatore.

Il Milan ha fatto il massimo sul mercato. Negli ultimi due anni si è rinforzato moltissimo puntando su calciatori adatti alla causa ed al progetto.

Ma non mancano i rimpianti. Come per esempio i nomi di Botman e Renato Sanches, cercati negli scorsi mesi ma poi decisi a virare su altre soluzioni.

Dalla Francia oggi spunta una nuova indiscrezione sul mercato rossonero. Pare che in passato Paolo Maldini si fosse interessato particolarmente ad un forte centrocampista, che oggi spopola in Serie A.

Maldini voleva Anguissa: perché il Milan non ha accelerato

Il Milan era forte su André Zambo Anguissa. Ovvero il mediano camerunese in forza al Napoli, che sta disputando un inizio di stagione davvero clamoroso.

Un centrocampista di talento e dalle capacità atletiche predominanti, il quale secondo Maldini sarebbe stato ideale anche per il gioco del Milan, magari.

Secondo l’indiscrezione de L’Equipe, Maldini si interessò al centrocampista quando ancora era di proprietà del Fulham, dunque nell’estate 2021. Primi sondaggi e abboccamenti, ma il Milan non fece alcuna proposta formale al giocatore africano.

Alla fine del mercato estivo dello scorso anno si presentò il Napoli, con l’offerta di prestito da 0,6 milioni ed il diritto di riscatto fissato a 16. Un vero affare concluso con un’operazione lampo, che ha lasciato il Milan a bocca asciutta. I rossoneri ripiegarono sul prestito di Bakayoko dal Chelsea, che purtroppo non ha dato gli stessi esiti di Anguissa.