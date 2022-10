Milan-Juve, la Curva Sud prepara la sorpresa: San Siro vestito a festa

Una maxi coreografia è stata preparata dalla Curva Sud del Milan in vista del big match con la Juventus: lo scopriremo alle 18.

Il Milan si prepara alla grande sfida contro la Juventus. Ma intanto i tifosi rossoneri vogliono accogliere il tutto al massimo della loro creatività.

In vista del big match di oggi pomeriggio a San Siro, la Curva Sud Milan starebbe preparando una grossa sorpresa. Ovvero una coreografia che coinvolga quasi l’intero stadio.

San Siro si vestirà di rossonero. L’annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale Instagram della curva, ovvero Banditi Curva Sud Milano. Nelle stories spunta il messaggio per tutti coloro che arriveranno allo stadio per sostenere il Milan alle ore 18.

“All’ingresso delle due squadre in campo sollevate al cielo con due mani il foglio di plastica che trovate assegnato la vostro seggiolino. Non spostate per nessun motivo i fogli e preparatevi all’apertura solo quando verrà letta la formazione del Milan”.

Una coreografia cumulativa e sorprendente che verrà svelata poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juve. La rivalità tra le due squadre e le tifoserie ovviamente è molto sentita e non è da escludere che i milanisti possano aver pensato a qualche sfottò o motti di rivalsa nei confronti degli juventini.