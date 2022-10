Milan-Juventus, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Milan-Juventus in campo oggi dalle 18 a San Siro. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Tutto esaurito a San Siro per Milan-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A in programma sabato 8 ottobre dalle 18.

Per la prima, dal febbraio 2020, le tribune dello stadio meneghino torneranno a riempirsi di spettatori per una grande classica della Serie A, non decisiva come accaduto in altre occasioni, ma davvero molto importante per entrambe le squadre in un momento delicato della stagione a un mese dalla pausa per il Mondiale.

E’ di nuovo emergenza per il Milan. Dopo il 3-0 subito dal Chelsea, Pioli recupera Hernandez ma deve ancora rinunciare a Maignan, Calabria, Kjaer, Messias, Saelemaekers e Florenzi. Fascia destra, dunque, di nuovo svuotata con Kalulu che potrebbe essere spostato all’esterno con Gabbia centrale a fianco di Tomori. Con Krunic esterno d’attacco, ballottaggio tra Diaz e De Ketelaere per il ruolo di trequartista a supporto di Giroud e Leao.

La Juventus ha reagito al ko con il Monza con una doppio vittoria interna contro Bologna e Maccabi. Un’assenza pesante anche tra i bianconeri, quella di Di Maria squalificato (che si aggiunge ai lungo degenti Pogba e Chiesa), con Cuadraro e Kostic esterni alti al servizio del duo di attacco formato da Vlahovic e Milik.

Milan-Juventus, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Juventus è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in streaming tramite la app del canale disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple tv e console di gioco. Oltre ai dispositivi citati, Dazn è visibile anche su pc sul sito omonimo.

Non è prevista la diretta tv su Sky Sport. Chi ha sottoscritto l’opzione Zona Dazn (5€ mese in aggiunta all’abbonamento a Dazn) può seguire il match anche in diretta tv sul canale 214 del decoder Sky. Sempre su Sky, gli highlights saranno disponibile alla conclusione del match nelle varie edizioni di Sky Sport 24 e nell’immediato pre partita di Sampdoria-Bologna delle 20.45.

In telecronaca per Milan-Juventus ci sanno Pierluigi Pardo con Dario Marcolin al commento tecnico.