Il Milan lo premia: rinnovo con aumento, talento blindato

La decisione del club rossonero è preso: il Milan metterà mano presto al contratto del talento e lo blinderà a lungo termine.

Il Milan guarda sempre con una certa attenzione sui giovani talenti, sia quelli di livello internazionale sia quelli che già militano nelle proprie fila.

Non a caso la formazione rossonera ha una delle rose più verdi tra i maggiori campionati europei. Un vero e proprio vanto per quanto riguarda il progetto tecnico.

In tal senso si deve leggere la prossima mossa della dirigenza, pronti a blindare uno dei calciatori più talentuosi attualmente sotto contratto con il Milan.

Rinnovo in arrivo infatti per Chaka Traoré. Il giovanissimo ivoriano, non ancora 18enne, sta facendo vedere le sue qualità nella rosa Primavera e non vede l’ora di debuttare tra i big.

Traoré premiato dopo le ultime prestazioni: verrà blindato a lungo

Il classe 2004 Chaka Traoré, portato in Italia dal Parma e poi passato al Milan nell’estate 2021, è uno dei calciatori più talentuosi della formazione di Ignazio Abate.

Nonostante un avvio di stagione balbettante della Primavera, Traoré si sta destreggiando come un punto fermo, dotato di rapidità, qualità e cambio di passo eccellenti.

Come sostenuto dal cronista Nicolò Schira, il Milan è pronto a blindarlo. Nei prossimi giorni l’entourage di Traoré incontrerà Maldini e Massara per trovare l’accordo sul rinnovo. Un premio alle qualità dell’ivoriano, che dovrebbe siglare un prolungamento a lungo termine con tanto di aumento dello stipendio.

Un passo alla volta verso la promozione in prima squadra. Magari nel 2023 Traoré potrebbe diventare un’arma in più per l’attacco del Milan, spesso sguarnito per via degli infortuni.