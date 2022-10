Kalulu, che tempismo! L’intervento in Milan-Juve ha salvato il risultato – VIDEO

Grandissimo Pierre Kalulu anche nel finale di Milan-Juventus. Il francese è risultato ancora una volta uno dei migliori in campo.

Nasce terzino, ma è esploso come mastino centrale della difesa. Pierre Kalulu è una sorta di jolly fondamentale per la difesa del Milan, come dimostrato in questo splendido 2022.

Ieri, in vista di Milan-Juventus, mister Pioli lo ha rispolverato dall’inizio come laterale destro di difesa. Colpa degli infortuni di Florenzi e Calabria, oltre che delle condizioni atletiche non eccellenti di Sergino Dest.

Kalulu ha risposto con una prova maiuscola. Mai in difficoltà contro il suo avversario diretto Kostic, si è disimpegnato molto bene in fase difensiva ed anche in ripartenza.

La chiusura su Kean fa esplodere i tifosi del Milan: Kalulu giganteggia

La partita di Kalulu è dunque molto positiva a prescindere dai singoli episodi. Ma c’è un dettaglio che l’ha resa decisamente indimenticabile, grazie ad un intervento da grande difensore.

All’84’ minuto, sul punteggio già di 2-0 per il Milan, Kalulu si è esibito in una chiusura quasi miracolosa che ha salvato il risultato finale. L’intervento è stato fatto sull’attaccante bianconero Moise Kean.

Servito da Milik, il numero 18 bianconero si è incuneato in area avversaria braccato da Kalulu. Strepitoso il francese a seguire l’avversario diretto ed a mettere la gamba al momento giusto, sulla conclusione a botta sicura di Kean.

Il pallone, grazie alla deviazione pronta di Kalulu, è finito largo sul fondo, evitando un gol praticamente fatto. Intervento clamoroso ed apprezzato al replay, che i tifosi del Milan hanno accolto con un’ovazione.