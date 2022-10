Milan, scintille tra mister: “Stai facendo cinema da tre ore” | VIDEO

Battibecco tra i due mister, nel corso del match che si è giocato ieri. Ecco cosa è successo durante la sfida, che ha visto impegnato il Milan Primavera

E’ stato un giorno da ricordare per i tifosi del Milan, che ieri hanno festeggiato per la vittoria contro la Juventus. Battere i bianconeri è sempre speciale: il successo porta la firma di Tomori e Brahim Diaz e arriva dopo una prova da dimenticare contro il Chelsea, in Champions League.

Discorso diverso per il Milan Primavera di Ignazio Abate, che ieri è caduto in casa contro l’Empoli. Un 1 a 0 al Puma House of Football, che arriva dopo il pareggio prezioso a Londra, contro il club inglese, in Youth League.

Una partita, quella contro i toscani che ha messo di fronte due ex compagni di squadra: l’Empoli, infatti, è allenato da Buscè.

Milan-Empoli Primavera: battibecco tra Abate e Busce

I due tecnici, che insieme hanno indossato la maglia azzurra nella stagione 2007/2008, hanno avuto un acceso battibecco.

Come testimoniano le immagini di Sportitalia, Buscè rivolgendosi ad Abate gli ha detto: “Sei scorretto, porta rispetto, sei un maleducato“. L’ex terzino del Milan ha risposto: “Stai facendo il cinema da tre ore”.