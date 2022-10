Milan, firma in arrivo: accordo vicinissimo

Il club rossonero potrebbe presto mettere a segno la firma di un altro importante rinnovo: sembra che l’accordo completo sia vicino.

Il Milan è reduce dalla grande soddisfazione di aver sconfitto la Juventus in campionato e adesso si concentra subito sulla sfida di Champion League contro il Chelsea. Nel frattempo la società sta lavorando ad alcune importanti operazioni.

Ci riferiamo ai rinnovi di contratto di certi giocatori. Gli ultimi ad aver prolungato il loro accordo con il club sono stati Rade Krunic e Sandro Tonali. Paolo Maldini e Frederic Massara ora vogliono le firme di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu.

Il rinnovo del portoghese è senza dubbio quello più complicato, sia per le richieste alte in termini di stipendio sia per la vicenda del risarcimento allo Sporting Lisbona. Qualche problema c’è anche con il centrocampista ex Empoli, che chiede più soldi di quelli che offre la dirigenza per il suo ingaggio.

Rinnovo Kalulu: le ultime notizie

La firma di Kalulu è quella più semplice, considerando che oggi il giocatore percepisce circa 500 mila euro netti a stagione. Il suo contratto scade a giugno 2025 e c’è la sua volontà di rimanere al Milan, dove è diventato un titolare della squadra di Stefano Pioli.

Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ha scritto che il rinnovo si sta avvicinando. È previsto un prolungamento fino a giugno 2027 con uno stipendio da 2 milioni netti annui. Maldini e Massara contano di poter firmare presto il nuovo accordo e di blindare così un altro giocatore molto importante.