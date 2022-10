Milan, il punto sugli infortunati: tre recuperi più vicini

Tuttosport fa il punto degli infortunati in casa Milan. Tre rossoneri possono tornare a breve a disposizione di Stefano Pioli. Tutti gli aggiornamenti…

Domani sera il Milan affronterà l’ultimo del trittico di impegni di fuoco del mese di ottobre. Chelsea-Juventus-Chelsea, una saga delle più impegnative, e che la squadra di Stefano Pioli ha affrontato e affronterà con assenze importanti. Nell’andata a Londra contro i blues, la rosa rossonera era totalmente decimata. Indisponibile anche Theo Hernandez, e il risultato di 3-0 ha sottolineato le grandi difficoltà.

Per la gara di ritorno di domani, è ormai certo che nessun altro oltre a terzino francese recupererà. Quindi ancora fuori Mike Maignan, Simon Kjaer e Junior Messias. Inutile menzionare i lungodegenti Davide Calabria, Alexis Saelemaekers, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic. Per loro sarà necessario attendere il nuovo anno.

Tuttosport fornisce gli ultimi importanti aggiornamenti sugli infortunati in casa Milan, e sulle possibili date di rientro. Per quanto riguarda Junior Messias, alle prese con un risentimento muscolare, ci si aspetta che torni in gruppo nei prossimi giorni. Quindi dopo l sfida ai blues. Probabile che il brasiliano torni a disposizione del mister per la decima giornata di campionato contro l’Hellas Verona.

Quanto a Mike Maignan e Simon Kjaer, ci vorrà ancora qualche giorno per risolvere i problemi muscolari. I tempi di rientro dovrebbero essere simili per il portiere e il difensore. Tuttosport prevede che i due possano tornare a giocare contro Monza o Dinamo Zagabria. Tutto dipenderà dai loro progressi nel lavoro di riabilitazione.