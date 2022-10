Milan, infortunio De Ketelaere: l’annuncio di Pioli

Il tecnico dei rossoneri ha fatto chiarezza sul problema fisico evidenziato dal giovane belga, ipotizzandone i tempi di recupero

Qualche minuto fa è andata in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli, insieme a Fikayo Tomori, per presentare la sfida di domani sera in Champions League contro il Chelsea.

L’allenatore emiliano ha toccato diversi temi nel corso della conferenza stampa, andando a soffermarsi anche sulla situazione di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga si è fermato si è fermato a causa di un risentimento muscolare e non ha preso parte alla rifinitura svolta dalla squadra per il match contro i londinesi. Sulle sue condizioni mister Pioli ha volto fare subito chiarezza.

Queste le sue parole a riguardo: “Charles purtroppo ha avuto un affaticamento e non sarà disponibile domani. Credo neanche per domenica. Rientra invece Messias nella lista dei convocati”. CDK quindi è in forte dubbio anche per la partita in programma domenica alle 20.45 al Bentegodi contro l‘Hellas Verona.

Al suo posto ci sarà senza dubbio lo spagnolo Brahim Diaz, che già sabato scorso contro la Juventus è partito titolare e ha fatto un’ottima prestazione con tanto di gol. Nei prossimo giorni l’ex Club Brugge verrà valutato e se ne saprà certamente di più.