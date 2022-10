Milan, l’annuncio di Pioli: “Domani sarà convocato”

Pioli, durante la conferenza stampa prima dell’incontro di Champions contro il Chelsea, ha parlato della situazione di De Ketelaere: il belga, con ogni probabilità salterà anche il match di domenica contro il Verona.

Ecco allora che a sorpresa rientra una nuova pedina tra i convocati. Charles De Ketelaere è ormai out: il belga questa mattina ha saltato l’allenamento a Milanello per un risentimento muscolare e non sarà tra i convocati per la partita di Champions con il Chelsea in programma domani, al Meazza, alle ore 21:00.

Allora bisogna correre ai ripari: tutto pronto per il rientro di un giocatore che è stato assente nelle ultime partite. Pioli lo avrà a disposizione già da domani.

Milan: verso il recupero di Junior Messias

Un risentimento muscolare lo aveva fermato durante le scorse settimane, ma ora Junior Messias è pronto per ritornare. L’accelerata per il recupero dell’esterno classe ’91 è stata fondamentale per il Milan. Nonostante le buone condizioni del brasiliano, però, il suo rientro da titolare potrebbe non avvenire domani sera contro il Chelsea. L’esterno brasiliano risulterà comunque tra i convocati. Queste le parole di Pioli in conferenza: “De Ketelaere ha avuto un risentimento muscolare e domani non ci sarà sicuramente. Sarà difficile che recuperi per domenica. Ritorna Messias che, invece, sarà convocato”.

Certo, potrebbe comunque succedere che Pioli decida all’ultimo minuto di schierarlo dal 1′, in quel caso il Milan potrebbe contare sull’esplosività del numero 30 rossonero, che fino a questo momento ha risposto sempre presente alle chiamate dell’allenatore parmigiano. L’ex Crotone, tuttavia, dovrebbe recuperare con certezza per la prossima giornata di campionato: quella contro il Verona. In quel caso mister Pioli potrebbe contare su un ritrovato Brahim Diaz dietro le punte, Junior Messias a destra e il solito Rafael Leao a sinistra.