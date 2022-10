Adani su Kalulu: “Ha fatto un intervento alla Baresi”

Il commento di Daniele Adani, ex difensore ed oggi noto opinionista televisivo, farà inorgoglire il giovane calciatore del Milan.

Ieri nella consueta diretta on-line della Bobo TV si è tornato a parlare di Milan-Juventus. Un match vinto meritatamente dai rossoneri, abili a colpire e mantenere il risultato.

Daniele Adani, ormai noto opinionista televisivo e grande amante del calcio ‘spettacolo’, ha dato il suo parere sul successo del Milan. Ponendo l’accento sulla prova di un calciatore in particolare.

L’attenzione di Adani è virata su Pierre Kalulu. Il giovane difensore rossonero è molto stimato da Lele, il quale si è letteralmente gasato per un intervento decisivo del francese.

Kalulu, paragoni incredibili dopo l’intervento su Vlahovic

La partita di Kalulu si è sviluppata tra ottimi strappi e chiusure difensive apprezzabili. In particolare con l’intervento a fine partita su Moise Kean che ha dell’incredibile.

Il francese del Milan ha salvato un gol fatto, intervenendo sull’attaccante della Juve con una scivolata dal tempismo incredibile, deviando così un tiro destinato alla rete.

Adani lo ha esaltato così: “La chiusura che Kalulu fa su Kean mi ha ricordato Franco Baresi o Nesta, è una delle chiusure dell’ultimo uomo che non molla mai”. Paragoni incredibili per il giovane ex Lione, che in Italia sta dimostrando tutta la sua verve calcistica, ma anche un senso della posizione tipico dei grandi difensori.