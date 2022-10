Brahim Diaz, tifosi spiazzati: “Il Real Madrid lo rivuole”

Il Milan si gode le spettacolari prestazioni di Brahim Diaz: 2 gol e 1 assist in 7 partite di campionato. Tuttavia dalla Spagna arriva la notizia che spiazza i tifosi: il Real Madrid lo rivuole.

Brahim Diaz sta vivendo un grande momento di forma: nelle 7 le gare di campionato giocate fino a questo momento, lo spagnolo ha firmato 2 gol e 1 assist. Il gol più bello, però, è giunto nella gara casalinga contro la Juventus. Dopo una straordinaria azione solitaria, Brahim Diaz ha infilato la palla alle spalle di Szczesny chiudendo la gara al Meazza per 2-0.

Nonostante la scorsa annata sia stata a dir poco altalenante, quest’anno Pioli lo ha voluto premiare inserendolo anche nella lista Champions. Il tecnico parmigiano sa però, che con le varie problematiche legate ad alcuni infortuni dei giocatori del comparto avanzato rossonero, Brahim Diaz risulta essere un jolly fondamentale. Tuttavia, dalla Spagna è arrivata la notizia che ha fulminato i tifosi rossoneri: il Real Madrid lo rivuole per la prossima stagione.

Brahim Diaz: futuro incerto tra Milan e Real Madrid

Certo, la fiducia del mister è stata ricompensata: le ultime prove dello spagnolo sono state formidabili. Ora però il futuro del numero 10 rossonero non è ancora certo. Il Milan dovrà decidere a fine stagione se riscattarlo dal Real Madrid, pagando una somma vicina ai 22 milioni di euro, oppure no. Ma secondo il quotidiano spagnolo, Relevo, il Madrid non resterà ad aspettare. Le cessioni di Isco e Bale potrebbero accelerare la trattativa dei Blancos per riportare el nino de la casa in Spagna.

A quel punto il Milan, che ha rilevato il giocatore in prestito per un altro anno fino al 30 giugno 2023, potrebbe decidere di riscattarlo. Nemmeno così, purtroppo, la dirigenza rossonera si intascherebbe il cartellino di Brahim Diaz in modo certo: nel caso in cui, il Real decidesse di portarlo a casa, gli basterebbe esercitare il diritto di recompra fissato a 27 milioni di euro. Ora il Milan teme di perdere il giocatore a fine stagione.