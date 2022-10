Esonero ufficiale prima del Milan: arriva il comunicato

Nuovo allenatore prima della sfida al Milan: è appena arrivato il comunicato ufficiale che certifica una notizia già nell’aria da tempo

E’ finita. Non giocherà contro il Milan. E’ appena arrivato il comunicato del club, prossimo avversario dei rossoneri, che non lascia più dubbi.

La notizia, in realtà era nell’aria ormai da qualche giorno, ora è ufficiale: Gabriel Cioffi non è più l’allenatore del Verona.

“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto”.

L’ex Udinese paga il ko, arrivato nel finale, contro la Salernitana. Il Verona in classifica è 18esimo, con cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e ben sei sconfitte.

Verona-Milan, nuovo allenatore al Bengodi

Domenica allo Stadio Bentegodi i gialloblu si presenteranno con una nuova guida tecnica in panchina. Nelle ultime ore per la successione a Cioffi, è balzato in testa Diego Lopez. Niente da fare per Andreazzoli, il prescelto, con il quale non è stato trovato un accordo. Sullo sfondo resta l’idea Salvatore Bocchetti, attuale tecnico della Primavera.