Milan, 35 milioni per il colpo: addio Roma

I rossoneri sarebbero ancora sulle tracce del calciatore, valutato 35 milioni di euro. Il centrocampista in estate è stato accostato anche alla Roma

Tante richieste durante tutta l’estate ma alla fine il calciatore è rimasto al Sassuolo. I neroverdi hanno ceduto due pezzi da novanta, come Scamacca e Raspadori, ma hanno deciso di tenere Davide Frattesi.

Il centrocampista nei mesi scorsi è stato accostato a tutte le big del campionato italiano, Milan compreso, ma a muovere passi concreti è stata soprattutto la Roma.

I giallorossi posseggono il 30% della futura rivendita del calciatore e questo, si pensava, potesse agevolare la trattativa ma così non è stato. Frattesi ha confermato che in estate avrebbe voluto trasferirsi alla Roma. Un trasferimento, che come è noto, non si è concretizzato per le alte richieste da parte del Sassuolo.

Milan, contatti vivi col Sassuolo

Appare evidente che l’addio ai neroverdi del centrocampista è solo rimandato. Anche in Inghilterra hanno notato il calciatore: piace al Manchester United ma anche al Tottenham di Antonio Conte e al Brighton di Roberto De Zerbi.

Tante squadre, dunque, sul calciatore ma in Spagna, rilanciano l’ipotesi rossonera. Secondo TodoFichajes, tra il Milan e il Sassuolo starebbero proseguendo i contatti per il centrocampista italiano. Il contratto di Frattesi scade il 30 giugno 2026 e la sua valutazione sarebbe di ben 35 milioni di euro