Milan-Chelsea, espulsione Tomori: decisione assurda, non c’è fallo – VIDEO

Dubbi su fallo ed espulsione di Tomori in Milan-Chelsea: c’è un video che lascia delle perplessi.

Il Milan aveva iniziato molto bene il match di Champions League contro il Chelsea, ma al 18′ l’arbitro Siebert ha fischiato rigore ai Blues e ha espulso Fikayo Tomori. Poi Jorginho dagli 11 metri ha spiazzato Ciprian Tatarusanu.

Tomori effettivamente tocca Mason Mount in area rossonera, ma non sembra un contatto così netto da giustificare il provvedimento dell’arbitro. È un rigorino che tante volte non viene concesso, invece Siebert ha fatto un regalo alla squadra di Graham Potter e ha così condizionato la partita.

Al 34′ il Chelsea ha anche raddoppiato con Pierre Emerick Aubameyang. Si è messa decisamente male per il Milan, che si era approcciato benissimo alla sfida. Prima del 2-0 dei Blues c’era stata una ghiotta occasione non sfruttata da Olivier Giroud, che di testa non ha trovato la porta su grande cross di Brahim Diaz.

Certamente ci saranno tante discussioni sul penalty concesso alla formazione inglese. Purtroppo non è la prima volta che il Diavolo viene danneggiato in Europa.