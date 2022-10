Milan-Chelsea, streaming gratis e diretta tv: dove vederla oggi

Il Milan affronta il Chelsea nella quarta giornata del girone di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere il big match di San Siro

Un altro tutto esaurito per San Siro a tre giorni dalla sfida con la Juventus, per Milan-Chelsea, match valido per la quarta giornata del Girone E di Champions League.

A una settimana dal 3-0 subito a Stamford Bridge, i rossoneri ritrovano i campioni del mondo in carica in una sfida che assegna punti fondamentali per la classifica di un girone, nel quale, tutte le quattro contendenti sono ancora in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale con il Salisburgo primo a 5 punti, seguito da Milan e Chelsea a 4 e dalla Dinamo Zagabria a 3.

Rispetto al match di Londra, Pioli recupera Theo Hernandez e Messias ma perde Charles De Ketelaere che va ad aggiungersi agli altri indisponibili Maignan, Kjaer, Saelemaekers, Florenzi e Calabria. Pioli dovrebbe riproporre la stessa difesa schierata con la Juve con Kalulu e Hernandez esterni e Tomori con Gabbia centrali. In mediana, gli insostituibili Bennacer e Tonali con Krunic che sostituirà Pobega. Diaz dovrebbe cominciare da esterno a destra con Leao dalla parte opposta a supporto di Giroud.

Nel Chelsea, atteso qualche cambiamento rispetto alla partita di andata. Mendy si riprende il posto da titolare in porta al posto di Kepa. Chalobah sostituisce l’infortunato Fofana, quest’ultimo autore del gol dell’1-0 all’andata Tutti confermati gli altri con Loftus Cheek ancora preferito a Jorginho. In attacco Mount, Sterling e Aubameyang, ex della partita insieme a Thiago Silva.

Milan-Chelsea, dove vedere il match di Champions League

Due le opzioni per vedere Milan-Chelsea in diretta tv. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratuitamente, su Canale 5 alle ore 21. Al contempo, la partita sarà anche visibile su Sky Sport. Su entrambe le emittenti, ampio post partita con commenti e interviste da San Siro e gli highlights degli altri match della serata, quest’ultimi disponibili anche nelle varie edizioni di Sky Sport 24 a partire dalle 23.

Milan-Chelsea sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito di sportmediaset. Per gli abbonati a Sky, c’è ovviamente l’opzione Sky Go. Sempre a pagamento, la partita è disponibile per gli abbonati su Now Tv e Infinity.