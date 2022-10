Milan-Chelsea, Youth League: dove vedere in diretta tv e streaming

La Uefa Youth League è la competizione che mette a confronto le migliori formazioni under 19 in Europa: oggi 11 ottobre si sfideranno Milan e Chelsea. Ecco dove vederla.

Anche quest’anno la competizione tra le migliori compagini Under-19 in Europa ha avuto inizio. La nuova stagione calcistica della Youth League vedrà scontrarsi 32 club di tutto il vecchio continente.

Ma quali sono le squadre che si affronteranno? Ovviamente sono tutte quelle che partecipano a questa edizione della UEFA Champions League nel percorso senior. Ecco dove sarà possibile vedere la gara tra Milan e Chelsea della Youth League.

Milan-Chelsea, Youth League

Questa sera alle ore 21:00 si svolgerà la gara di ritorno della fase a gironi della UEFA Champions League tra Milan e Chelsea. I rossoneri hanno un conto in sospeso con i Blues, dopo la pesante sconfitta rimediata a Stamford Bridge durante la gara d’andata.

Tuttavia, però, già nel pomeriggio si avrà un assaggio di quello che è la sfida tra le due squadre: andrà in scena l’importante scontro tra le due formazioni Under 19. Così come per i senior, le due squadre scenderanno in campo al Meazza di Milano. Il Milan Uder-19 di Ignazio Abate riparte dal punto guadagnato contro i Blues la scorsa settimana. È certo però che gli inglesi non si accontenteranno e punteranno ai 3 punti.

Milan-Chelsea Youth League: ecco dove vederla

Non sarà semplice per i ragazzi di Abate che dovranno, quindi, provare in tutti i modi a strappare la vittoria agli inglesi. Ma dove sarà possibile guardare la sfida tra Milan e Chelsea di UEFA Youth League? La gara verrà trasmessa in diretta su Sky alle 14:30. Sky non è l’unico canale che trasmette la partita: infatti, sarà possibile vedere Milan-Chelsea anche sulla pay-tv di Comcast, che detiene i diritti di trasmissione di una parte degli incontri. Non solo, il match è visibile anche in diretta streaming su NOW.