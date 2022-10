Milan e Off-White presentano le uniformi off-pitch – FOTO

Svelata la nuova linea di abbigliamento off-pitch del Milan in collaborazione con il fashion brand Off-White: “Wear your heart on your sleeve” sarà il claim.

Calcio ed eleganza vanno sempre più di pari passo ormai, come dimostrato dalle innumerevoli collaborazioni tra brand all’ultima moda e club calcistici. La collaborazione tra il Milan e Off-White è una partnership riscrive l’estetica del calcio. Off-White è diventata, ifatti, partner di stile del Milan.

Ma cosa significa? Il fashion brand non si limiterà a fornire le divise della prima squadra maschile e femminile, ma bensì a disegnare una linea di abbigliamento differente, e che si spingerà oltre i classici canoni. Quindi il ruolo di Off-White sarà quello di Style and Culture Curator ufficiale del club rossonero: oggi svelate la prima linea di abbigliamento in occasione della gara in trasferta contro il Chelsea.

AC Milan e Off-White: svelata la campagna “Wear your heart on your sleeve”

AC Milan e Off White hanno oggi svelato, sulla pagina ufficiale del club rossonero, le nuove divise off-pitch: una formale e l’altra informale. Si tratta di un concept completamente diverso dal solito e che ridefinisce il design tradizionale del calcio e dello sport tenendo conto di determinate influenze culturali. Non solo l’intera campagna promuove il libero pensiero ai fini di generare un cambiamento positivo. L’obiettivo di questa partnership sono esplicitati su un tag rosso posizionato sul risvolto della manica sinistra dell’abito doppio petto formale.

The @OffWht c/o #ACMilan Varsity Jacket is available for pre-order now at https://t.co/EpZIKnyDF8. Part of the proceeds will be donated to #FondazioneMilan as part of a global program that uses the power of sport to give young people the opportunity to develop their talents. pic.twitter.com/mowvETKcLr — AC Milan (@acmilan) October 11, 2022

I messaggi supportano il claim “Wear Your Heart on Your Sleeve” (che significa “Indossa il tuo cuore sulla manica”), che celebra proprio questa partnership.

Quindi, le tematiche di questa Campagna includono tematiche pregnanti come la Diversità, Parità dei Diritti, Libertà di Parola, Libera Istruzione per Tutti, Tutte le Forme d’Amore e Giustizia Sociale. L’iniziativa ha coinvolto dieci giocatori del Milan che sono stati immortalati dal fotografo Campbell Addy: Valentina Bergamaschi, Laura Giuliani, Lindsey Thomas e Christy Grimshaw per la squadra femminile, Rafael Leao, Sandro Tonali, Simon Kjaer, Mike Maignan e Fikayo Tomori per quella maschile.