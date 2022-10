15 milioni e Juve beffata: nuovo centrale per il Milan

Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo difensore: è sfida alla Juventus. Servono 15 milioni di euro per portarlo a casa

Il Milan è tra le squadre più attente ai giovani. I rossoneri in estate hanno inseguito per settimane un centrale difensivo da affiancare a quelli già in rosa.

Sfumato Botman, passato al Newcastle, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare su Thiaw. Il tedesco, arrivato a titolo definitivo dallo Schalke 04, non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra. Oggi è dietro nelle gerarchie ma prima arriverà anche il suo momento. Gabbia, chiamato in causa contro Juve e Chelsea, per via dell’infortunio di Kjaer, ha risposto presente. Kalulu e Tomori sono certamente i titolari.

La rosa dei centrali appare dunque abbastanza completa ma il Milan sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo. Da mesi, i rossoneri stanno seguendo con attenzione le prestazioni di Kwior dello Spezia. Il giocatore piace tanto e il Milan, in estate, ha ottenuto una sorta di prelazione dopo aver portato a termine diversi affari con i liguri.

Calciomercato Milan, c’è anche la Juventus sul giocatore

Già oggi il giocatore polacco ha un valutazione importante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club ligure chiede in prima istanza ben 15 milioni di euro per il suo cartellino.

I rapporti tra il Milan e lo Spezia, come testimoniano i passaggi in prestito di Caldara e Maldini, sono ottimi ma il Diavolo deve fare i conti con l’interessamento per Kiwior anche da parte della Juventus, che è chiamata a trovare un centrale da affiancare a Bonucci. Milan e Juve, dunque, sono pronte a sfidarsi anche sul mercato.