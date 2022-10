Arbitro Verona-Milan: designazioni e precedenti

Designazioni arbitrali in vista della decima giornata di Serie A. Il Milan sarà in campo domenica sera al Bentegodi contro il Verona.

Come di consueto, l’AIA e la Figc hanno reso note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, il decimo turno di Serie A.

Verona-Milan, match previsto per domenica 16 ottobre alle ore 20:45, sarà diretto dal signor Davide Massa. Ad accompagnarlo i guardalinee Bresmes e Vecchi ed il quarto uomo Marchetti.

In sala VAR invece un volto noto di questo ambito, ovvero Paolo Silvio Mazzoleni, ex arbitro di campo che ormai si dedica soltanto alla postazione tecnologica.

Milan, precedenti non felici con Massa

Non esaltanti i numeri dei precedenti incroci in Serie A tra il Milan ed il signor Massa. Il fischietto ligure ha diretto già in 15 occasioni i rossoneri, i quali hanno vinto soltanto 5 volte. Quattro le sconfitte milanista e sei i pareggi totali.

L’ultimo precedente risale allo scorso anno: sconfitta nel girone d’andata per 1-0 in casa con il Napoli. Un match molto contestato per via del gol annullato ai rossoneri nel finale a Kessie, per un presunto fuorigioco attivo di Giroud che fece infuriare la squadra di Pioli.

Un buon ricordo accompagna invece i precedenti di Mazzoleni al VAR con il Milan. Vale a dire il derby dello scorso campionato vinto 2-1 in rimonta con la doppietta di Giroud. L’episodio da cui nasce il pari rossonero, con presunto fallo su Sanchez, fece discutere in casa nerazzurra, ma Mazzoleni decise di non intervenire dalla postazione esterna dando così per buono il gol milanista.