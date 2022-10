Milan-Chelsea, arbitro Siebert disastroso: moviola e pagelle dei quotidiani

I quotidiani sportivi italiani condannano Siebert per il suo operato in Milan-Chelsea: gravissimo l’errore sul rigore concesso agli inglesi.

Il Milan aveva iniziato molto bene la partita di Champions League contro il Chelsea, poi Daniel Siebert ha rovinato tutto. L’arbitro ha preso una decisione assurda e che ha condizionato il match.

Al 18′ ha concesso un calcio di rigore a favore dei Blues per un presunto fallo di Fikayo Tomori su Mason Mount. Il difensore rossonero è stato anche espulso, perché si sarebbe trattato di chiara occasione da gol. Il problema è che non c’era alcun fallo, quindi il direttore di gara non avrebbe dovuto fischiare niente e non avrebbe dovuto estrarre alcun cartellino.

Moviola Milan-Chelsea e pagelle all’arbitro Siebert

La Gazzetta dello Sport nella propria prima pagina di oggi ha scritto “Furto” e che il rigore per il Chelsea era inesistente. C’è una mano di Tomori appoggiata sulla spalla di Mount, ma un intervento lieve e non inibente. Le trattenute da penalty sono ben altre. Da quel momento l’arbitro ha perso la bussola e ha anche tenuto in tasca il secondo giallo che avrebbe dovuto estrarre per Sterling al 6′ st.

Anche Corriere dello Sport e Tuttosport concordano sul fatto che non fosse rigore. È evidente che il direttore di gara abbia commesso un errore enorme e che abbia rovinato la partita.

Di seguito voti e pagelle dei tre quotidiani sportivi a Siebert: