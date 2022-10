Un Leao mai visto: tifosi pazzi del portoghese | VIDEO

Tutti pazzi per Rafael Leão. Sui social sta circolando un video che immortale il campione portoghese al momento della sostituzione

Rafael Leão è il protagonista indiscusso in questi mesi, dentro e fuori dal campo. L’attaccante portoghese ha ripreso la stagione, come l’aveva chiusa: segnando e facendo segnare.

L’ex Lille è l’uomo in più di questo Milan e i compagni di squadra si appoggiano a lui quando sono in difficoltà. E’ un leader tecnico, ormai riconosciuto da tutti. Paolo Maldini ha voglia di blindarlo mettendo sul piatto tanti soldi.

Il club rossonero sa che vale tanto. Serve dunque uno sforzo da parte di Gerry Cardinale per blindare il suo miglior giocatore. Maldini è fiducioso, ora servono le firme per spazzare via tutte le voci di calciomercato.

Milan-Chelsea, Leao affranto dopo la sostituzione

Sull’attaccamento alla maglia di Rafael Leão non si può certo discutere. Il calciatore ha voglia di Milan e ieri, come tutti i rossoneri, era affranto per il ko contro il Chelsea, arrivato anche per via di un arbitro non all’altezza.

Nelle ultime ore, sui social sta spopolando un video, che mostra un Leao, quasi in lacrime, al momento della sostituzione: lacrime che sanno di frustrazione per una partita andata male, anche per colpa di una direzione arbitrale che ha danneggiato pesantemente il Milan. Immagini quelle di Leao, che hanno letteralmente conquistato i tifosi rossoneri.