Dall’Inghilterra: “Amichevole di lusso contro il Milan durante i Mondiali”

Il Milan affronterà il Liverpool in un’amichevole di metà stagione, poco prima del mondiale: ecco quale sarà la località in cui si disputerà la gara.

Il Milan sta vivendo una stagione ricca sia da un punto di vista nazionale che internazionale: in campionato gli uomini di Pioli sono quinti a pari punti con Lazio e Udinese. In Champions, fino ad ora un buon cammino anche se il doppio confronto con il Chelsea non ha portato a risultati positivi: due sconfitte in due partite e zero gol.

Nel Gruppo E, però, è ancora tutto dentro, dal momento in cui le distanze tra le varie squadre sono abbordabili: 3 punti dal Chelsea, primo in classifica e 2 punti dal Salisburgo, che è secondo. Ora però è in programma una sfida fuori rubrica: si sta pensando di calendarizzare una gara amichevole con il Liverpool di Klopp.

Milan-Liverpool: amichevole di lusso

Secondo quanto riportato dal giornale, ECHO di Liverpool, ci sarebbe in cantiere un’amichevole tra il Milan e il Liverpool. Non è ancora chiaro quando e dove si svolgerà la gara tra i rossoneri e i Reds, ma gli inglesi sembrano essere desiderosi di giocare alcune partite nel periodo del mondiale. Questo perché, il team allenato da Klopp non avrebbe impegni in Premier League da metà novembre a Santo Stefano.

L’ultima partita del Liverpool, prima del mondiale, è prevista per il 12 novembre in casa contro il Southampton. Mentre il rientro risulta essere fissato per il 26 dicembre, quando i Reds affronteranno in trasferta l’Aston Villa. Klopp vorrebbe sruttare infatti quel range per mantenere la squadra in allenamento. Ma allora, dove si giocherebbe questa partita?

Milan-Liverpool: si gioca a Dubai

L’appuntamento tra Milan e Liverpool risulterebbe un’amichevole di lusso. Il posto logisticamente più probabile sarebbe Dubai, in modo da rendere più semplice il viaggio a coloro che poi si unirebbero alle proprie Nazionali in vista della Coppa del Mondo. Al momento resta un’ipotesi, ma in caso il match dovesse disputarsi, risulterebbe una gara davvero di pregevole fattura.