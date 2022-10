Ritorno di fiamma: il Milan lo riporta in Italia

Pazza idea da parte del Milan, che vorrebbe riportare in Italia un calciatore che è già molto apprezzato dai dirigenti rossoneri.

Paolo Maldini e compagnia non mollano la presa sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il 2023 sarà un anno importante, perché il Milan potrà avere a disposizione anche i nuovi investimenti di RedBird Capital.

Il club rossonero, che ha sempre puntato su giovani promesse di livello internazionale, potrebbe cominciare a puntare anche su qualche calciatore già formato e nel pieno della propria attività.

Un nome, che arriverebbe dalla Spagna, fa subito sognare il Milan ed i suoi tifosi. Un centrocampista tuttofare che piace da moltissimo tempo a Maldini e soci, ma che per ora ha preferito virare su altre strade.

De Paul torna in Italia: il Milan e la Juve sull’attenti

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Milan starebbe seriamente pensando a Rodrigo de Paul. Ovvero il fantasista argentino, che in carriera ha saputo dimostrare di poter occupare ogni ruolo del centrocampo.

De Paul oggi gioca (e non gioca) nell’Atletico Madrid, dove è considerato uno dei tanti. Mentre ai tempi dell’Udinese era valutato dall’opinione pubblica come un leader, un calciatore di spessore e qualità assoluta. Inoltre l’argentino è rimasto in panchina nelle ultime gare ufficiali dei ‘colchoneros’, i quali non hanno apprezzato il suo rientro in ritardo dal ritiro della Seleccion.

In Italia potrebbe presto tornare ad avere i giusti encomi De Paul. Il numero 10 ex Udinese è nel mirino del Milan, che continua a monitorare la situazione e, in caso di apertura dell’Atletico tenterebbe il colpaccio.

Anche la Juventus è sulle sue tracce e non disdegnerebbe un assalto al classe ’94. Sia Pioli che Allegri lo stimano molto; nello scacchiere tattico rossonero De Paul sarebbe utilissimo sia da mediano di qualità, sia da trequartista o da mezzala offensiva.