Verona-Milan, novità ufficiale: c’è finalmente l’annuncio

Prima di Verona-Milan è arrivato un comunicato ufficiale tanto atteso: annunciato un cambiamento molto importante.

Archiviata la delusione per la discussa sconfitta contro il Chelsea in Champions League, il Milan è pronto a riconcentrarsi sul campionato. Domenica c’è la trasferta allo stadio Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona.

La squadra veronese non sta vivendo una prima parte di stagione particolarmente esaltante. Dopo nove giornate, è terzultima in classifica con soli 5 punti conquistati. I risultati deludenti hanno spinto la dirigenza a esonerare Gabriele Cioffi, allenatore che era arrivato in estate per sostituire Ivan Tudor (passato al Marsiglia).

Hellas Verona, ufficiale il nuovo allenatore: debutta col Milan

Per la panchina sono circolati diversi nomi, però alla fine l’Hellas Verona ha deciso per una soluzione interna. A guidare la squadra ci sarà Salvatore Bocchetti, tecnico della Primavera che debutterà domenica contro il Milan. Caso vuole che, quando era un calciatore, abbia indossato anche la maglia rossonera.

Il club veneto spera che si verifichi un effetto simile a quello avvenuto a Monza, dove Raffaele Palladino è stato promosso dalla Primavera per rimpiazzare Giovanni Stroppa e ha vinto le sue prime partite sulla panchina della formazione brianzola.