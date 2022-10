Annuncio ufficiale improvviso: Milan, scelta inaspettata

Brutta notizia per il Milan in ambito mercato: nulla da fare per il centrocampista, ha ormai firmato un contratto a lungo termine…

Il Milan è andato alla ricerca per tutta l’estate di un centrocampista che potesse essere all’altezza del posto vacante lasciato da Franck Kessie. Come sappiamo il mediano ivoriano ha preferito lasciare Milano a parametro zero per aggiudicarsi un ricco ingaggio al Barcellona. Peccato che adesso sia recluso in panchina, con Xavi che gli concede di tanto in tanto qualche minuto in campo.

Ma Franck ha fatto la sua scelta, e giustamente non si torna più indietro. Il Milan, al suo posto, ha portato un giovane talento in Italia tra le fila rossonere. Si tratta ovviamente di Aster Vranckx, il belga classe 2001 di proprietà del Wolfsburg. Già, perché Maldini e Massara lo hanno prelevato attraverso la formula del prestito, con un diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro.

Una somma niente male, per un giocatore così giovane. Ma Aster dovrà prima convincere il club, Pioli e tutti i tifosi prima di essere confermato al Milan a giugno 2023. Molti non sono comunque rimasti soddisfatti dall’acquisto del centrocampista belga. Avrebbero preferito un giocatore già formato, pronto a fare legna in mediana con lo stesso stile di Kessie.

Ed effettivamente Paolo Maldini ci aveva provato per diversi giorni ad acquistare un profilo di grande qualità dalla Premier League. Un affare secondo molti rimandato a gennaio, peccato che la notizia dell’ultim’ora spegne ogni speranza.

Milan, niente centrocampista: ha rinnovato

Ricordate Douglas Luiz? Molti tifosi hanno sognato il suo arrivo in rossonero, ma l’Aston Villa ha fatto grosso muro alle avance non soltanto del Milan, ma anche di Arsenal e altri club inglesi. Paolo Maldini aveva addirittura aveva un incontro diretto coi suoi agenti, ma appunto i Villains non ne hanno voluto sapere di privarsi del possente centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz è stato molto ambito anche e soprattutto per la situazione contrattuale. In scadenza nel 2023, avrebbe potuto liberarsi ad una cifra moderata o la prossima estate a parametro zero. L’Arsenal aveva offerto ben 25 milioni di euro all’Aston Villa per aggiudicarselo. La scelta di non privarsene ha dato ragione ai Villains, dato che oggi hanno ottenuto il rinnovo di contratto di Luiz.

Il brasiliano ha infatti firmato un nuovo contratto.

L’Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Il 24enne centrocampista è arrivato a Villa nell’estate del 2019 e ha accumulato oltre un secolo di presenze in bordeaux e blu.

Questo il comunicato dell’Aston Villa che informa del rinnovo di Douglas Luiz. Nulla da fare per il Milan. Maldini e Massara, se vorranno rinforzare la mediana, dovranno cambiare orizzonti. Il brasiliano piaceva anche a Juventus e Roma in Italia.