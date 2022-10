“Batti lei”, Maldini cita Fantozzi: Massara non si trattiene | VIDEO

Le immagini che stanno facendo il giro sui social in occasione dell’azione che ha portato al corner, da dove è nato il gol di Tomori in Milan-Juve

Credetemi in tribuna si soffre di più che in campo. Non riesco mai a stare fermo. Chiedo a Frederic Massara delle cose durante la partita e lui neanche mi risponde (sorride, ndr). Faccio veramente fatica, ma col tempo ci si abitua a tutto”.

Parlava così Paolo Maldini qualche giorno fa. Dichiarazioni che hanno fatto sorridere e che hanno, comunque, confermato il grande rapporto tra i due dirigenti, che va oltre al lavoro. C’è grande intesa tra l’ex difensore e il Ds rossonero. I due sono inseparabili. Lo vediamo ad ogni partita, ad ogni allenamento. Lo abbiamo visto anche questa estate, durante il calciomercato. Maldini e Massara sono una coppia che va d’amore e d’accordo.

Proprio una scena dei due dirigenti, sugli spalti di San Siro, durante Milan-Juventus sta facendo il giro dei social. Le telecamere di DAZN ci mostrano una versione quasi inedita dei due dirigenti.

Maldini-Massara, il video al gol di Tomori

Il video, che sta spopolando sui social, ci fa vedere come Maldini e Massara hanno vissuto i momenti del gol di Tomori, contro la Juventus. Ci mostra la lucidità della leggenda rossonera, che è consapevole del fatto che il VAR non può intervenire per segnalare il fallo di Theo Hernandez, essendo arrivato prima del corner.

Maldini parla con Massara e freme per veder calciare quel calcio d’angolo che poi porterà al gol. Il tempo sta per scadere, c’è tensione e i silenzi del Ds ne sono una testimonianza. Il Dt vuole che il corner venga battuto velocemente: “Batti, batti!”, esclama Maldini. Arriva così, in maniera naturale, la citazione “Batti lei”, che gli appassionati di Fantozzi avranno apprezzato. Gradisce anche Massara, che si lascia andare ad una risata, prima della gioia per il gol di Tomori.