Calciomercato Milan, contatti con l’intermediario del nuovo Nani

Nuovo nome interessante per il mercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino il giovane. Contatti già in corso!

Spunta un nome nuovo nella lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, come ormai vuole la linea d’azione rossonera, hanno messo gli occhi su un profilo giovane molto interessante militante nei campionati portoghesi. Si tratta di Diego Moreira, un classe 2004 che ha attirato l’attenzione dei più grandi club d’Europa.

A riportare la notizia è Gianluigi Longari. Il giornalista ha fatto sapere appunto che il Milan è una delle società più interessate. Tanto da aver già avuto dei contatti diretti con un intermediario per il talento portoghese. E’ chiaro come Moreira sia stato seguito per tempo dai talent scout rossoneri, e il suo curriculum abbia alla fine incuriosito di molto la dirigenza.

Il cartellino del giocatore è di proprietà del Benfica, che da poco lo ha accolto in prima squadra. Diego ha passato le ultime stagioni tra l’Under 19 e la squadra B (Under 23) del Benfica, riscuotendo un certo successo. Ma al Milan quale funzionalità potrebbe avere?

🚨 Tanto interesse per il talento del #Benfica Diego Moreira (esterno sinistro classe ‘04). Il giocatore è seguito tra gli altri anche dal #Milan che ha avuto contatti recenti con un intermediario. Il contratto con il #Benfica scadrà nel 2024) — Gianluigi Longari (@Glongari) October 14, 2022

Diego Moreira, ruolo e caratteristiche

Il classe 2004 ha origini belga, proprio per non discostarci di molto dalle attitudini del Milan. Nato a Liegi, ha però doppia cittadinanza belga e portoghese. Alla fine, ha scelto di spendersi per la causa lusitana e proprio in Portogallo è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, è stato acquistato nel 2020 dal Benfica.

Diego Moreira è una vera macchina da gol e assist. Un talento offensivo dei più fini, che ancora giovane ha ovviamente bisogno di crescere e consacrarsi. E’ un’ala d’attacco di piede mancino che gioca pressoché sulla sinistra, ma capace di ricoprire con la stessa qualità la fascia destra. Calciatore veloce, esplosivo e tecnicamente dotato, in particolare eccelle nel dribbling.

Insomma, guardando alle caratteristiche viene un mente un certo portoghese dal nome Rafael Leao, in realtà i due hanno diversità marcate. Infatti, se c’è un giocatore al quale Morerira viene paragonato con convinzione quello è un altro portoghese, Nani. Diego ha le qualità giuste per sfondare nel calcio dei grandi, sarà il Milan a dargli l’occasione? Tutto da comprendere, dato che il classe 2004 ha parecchi estimatori.