Come contro il Chelsea: la decisione di Pioli per Verona-Milan

Le ultimissime di formazione in vista dell’Hellas Verona ci arrivano da Gianluca Di Marzio. Stefano Pioli ha pochi dubbi per la trasferta di domenica…

Il Milan sta fremendo dalla voglia di tornare in campo e riscattare la pesante e sfortunata sconfitta contro il Chelsea in Champions League. Le decisioni arbitrali, ancora una volta, sono tornate a condizionare negativamente l’operato di Pioli e dei suoi ragazzi. Ma il Milan è più forte di qualsiasi ostacolo, e per questo è pronto a rialzarsi già in campionato domenica sera.

I rossoneri incontreranno il nuovo Hellas Verona di Bocchetti. Come risaputo, Gabriele Cioffi è stato esonerato dopo la pesante sconfitta dei gialloblu contro la Salernitana. L’Hellas ha deciso di guadare in casa, ed è arrivato quindi dalla Primavera il nuovo mister. Sarà sicuramente una sfida insidiosa, contro una squadra anche lei ferita e vogliosa di riscatto.

Il Milan si presenterà a Verona con ancora qualche assenza pesante. Ma pare che Pioli non abbia molti dubbi su quale formazione schierare contro i veneti.

Milan, Messias ancora in panchina

Gianluca Di Marzio sul suo sito ha lanciato le ultimissime sulla probabile formazione che Stefano Pioli potrà schierare domenica sera al Bentegodi. In pratica, la stessa vista contro il Chelsea a San Siro martedì sera. Con Maignan e Kjaer non ancora al meglio, ci saranno nuovamente Tatarusanu e Gabbia a difendere la porta. Kalulu, dunque ancora terzino a destra.

I ballottaggi potrebbero innanzitutto riguardare la fascia destra d’attacco, con Messias non ancora pronto secondo Di Marzio ai 90 minuti in campo. Per questo al suo posto è pronosticata la presenza ancora di Rade Krunic. L’altro dubbio potrebbe riguardare l’attacco. Giroud o Rebic? Al momento il favorito è il francese, che viene però da undici partite di fila da titolare. Potrebbe aver bisogno di rifiatare.

Sulla trequarti, con De Ketelaere in via di ripresa dal problema muscolare, toccherà ovviamente ancora a Brahim Diaz partire dall’inizio. Il folletto spagnolo è lanciassimo a riprendere la titolarità!

Di seguito il resto della probabile formazione del Milan contro l’Hellas Verona:

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leão; Giroud.