Kvaratskhelia vs Leao: un confronto che non disturba e fa sorridere

Kvaratskhelia vs Leao: il dibattito ha avuto inizio. Le luci dei riflettori sul georgiano possono essere viste positivamente dal mondo rossonero

Khvicha Kvaratskhelia è certamente il calciatore del momento. Il Napoli vince e convince, soprattutto in Europa, anche grazie alle giocate del talento georgiano. Il classe 2001 non è certo un nome nuovo per gli ambienti rossoneri.

Il suo profilo è stato accostato con insistenza al Diavolo, che però nel suo ruolo ha senza il dubbio il miglior giocatore della propria rosa, Rafael Leao.

Proprio questi sono anche i giorni del paragone tra il campione portoghese e Kvaratskhelia. Sono più i sostenitori azzurri e tutto il mondo vicino al club campano a spingere a confrontare i due calciatori. Un confronto che può anche starci visto che entrambi giocano nello stesso ruolo. Lo interpretano in maniera diversa, è vero, ma giocano entrambi come attaccanti esterni di sinistra.

I numeri del georgiano – sette goal e sette assist in tredici partite – ci dicono che sta nascendo un campione ma è davvero solo l’inizio. E’ troppo breve lo scorcio di stagione giocato per avere certezze in merito a Kvaratskhelia. Le premesse però sono davvero quelle giuste. Leao, invece, ha già dimostrato di essere decisivo nella conquista di un trofeo importante, come lo Scudetto.

Kvaratskhelia meglio di Leo: il tifoso del Milan esultare

Non dobbiamo essere noi a decidere chi sia più forte oggi o chi lo sarà fra qualche mese o anno. Spesso è solo una questione di gusti, o di tifo. Appare evidente però che una crescita esponenziale di Kvaratskhelia possa risultare positiva anche per il mondo rossonero.

Avere costantemente i riflettori puntati addosso non è facile, così come essere protagonisti delle voci di calciomercato. Chissà che le attenzioni, anche dei grandi club, non si spostino presto sul georgiano, dimenticandosi per un po’ di Leao. Al tifoso del Milan non dispiacerebbe di certo.