ML – Le ultime da Milanello: la decisione su Maignan

Le ultime notizie provenienti da Milanello: ecco come stanno Simon Kjaer, Mike Maignan e Charles De Ketelaere in vista della sfida contro il Verona

Dopo un giorno di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare a Milanello. La squadra, reduce dal ko contro il Chelsea, giocherà domenica sera, alle ore 20.45, al Bentegodi contro il Verona.

Una partita da vincere, per non rischiare di perdere altri punti preziosi e per rialzare la testa dopo la sconfitta in Champions League. Tonali e compagni si sono ritrovati al centro sportivo di Carnago in mattinata. C’era attesa per conoscere le condizioni di Mike Maignan. Si è tanto parlato, in queste ultime ore del portiere francese.

Milan, ancora individuale per tre: il punto

Il giocatore scalpita, ha voglia di tornare in campo dopo lo stop in Nazionale ma verosimilmente dovrà pazientare ancora un po’. Oggi – come appreso da MilanLive.it – ha svolto, ancora una volta, lavoro differenziato. Si è allenato lontano dal gruppo al pari di Charles De Ketelaere e Simon Kjaer. Il francese, il belga e il danese sono i tre calciatori che Stefano Pioli si augura di recuperare presto.

Domani sarà già viglia del match contro il Verona e appare difficile pensare che uno dei tre possa essere convocato. L’obiettivo reale è averli per il Monza, così da poter scaldare i motori in vista della decisiva partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in Croazia