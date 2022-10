VIDEO ML – Theo Hernandez incontra i tifosi e scrive “Forza Milan”

Il club rossonero ha organizzato un altro incontro con i propri sostenitori: stavolta il protagonista dell’evento è il terzino francese

Il Milan prepara la sfida di domenica sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona, per mettersi alle spalle il secondo ko contro il Chelsea di Potter e per continuare l’assalto alla vetta in campionato.

Intanto però la società continua a interagire con i tifosi organizzando degli incontri che permettano a quest’ultimi di incontrare i propri idoli. Dopo Yacine Adli e Junior Messias, il terzo calciatore del Milan a incontrare i tifosi nell’evento Meet & Greet al Milan Store Down è stato Theo Hernandez. Il laterale si è presentato all’appuntamento previsto per le 16.00 per firmare gli autografi di rito.

Presenti i soliti 50 tifosi, i primi arrivati che hanno avuto la possibilità incontrare il laterale francese e quindi farsi autografare i propri prodotti ufficiali. Nel video realizzato dalla nostra redazione si vede Theo mentre firma sotto il logo della Puma con un bel “Forza Milan Sempre“.

Un altro gesto importante e significativo e l’ennesima prova d’affetto da parte del classe ’97 verso i colori rossoneri, ai quali qualche mese fa si è legato fino al 2026.