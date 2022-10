Calciomercato Milan, richieste in aumento: Maldini ha già deciso

Calciomercato Milan: le ultime convincenti prestazioni hanno convinto Maldini a bloccare la cessione

Nelle ultime ore del calciomercato estivo il Milan ha chiuso tre colpi. Fra questi anche Malick Thiaw, a titolo definitivo – a differenza di Vranckx e Dest, arrivati in prestito con diritto di riscatto.

Non c’è ancora stato modo di vedere il centrale tedesco in azione. Oltre al solito percorso di crescita, c’è anche un altro aspetto che sta convincendo Stefano Pioli a rimandare il debutto: le prestazioni di Matteo Gabbia, reduce da due ottime prove contro Juventus e Chelsea.

Dopo l’arrivo di Thiaw, qualcuno aveva ipotizzato la cessione del centrale ex Primavera: Giampaolo lo voleva fortemente alla Sampdoria. Ora il tecnico non c’è più, esonerato e sostituito da Stankovic, ma l’interesse per Matteo è ancora vivo.

Gabbia, non solo Samp: il Milan ha deciso

Oltre alla Samp, sono in aumento le richieste per il centrale: Monza, Empoli e Verona sono fra i club interessati, ma la volontà del Milan è piuttosto chiara.

Maldini non ha intenzione di cedere Gabbia, considerato da tutti (società e staff tecnico) un uomo affidabile e di buon valore. Lo ha dimostrato proprio di recente nelle ultime due partite. Anche lui ha fatto un buon percorso di crescita e adesso sta raccogliendo i frutti. Thiaw può fare lo stesso percorso.