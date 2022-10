Calciomercato Milan, sfuma il colpo: rinnovo con clausola shock

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi di mercato: Maldini e Massara si stanno mobilitando per rinforzare l’organico. Un obiettivo rossonero è tuttavia sfumato: rinnovo per lui.

In questo momento il Milan è con la testa al prossimo incontro di campionato, fuori casa, contro il Verona. Con l’esonero di Gabriele Cioffi e l’arrivo di Salvatore Bocchetti, gli Scaligeri potrebbero risultare un avversario ostico. I ragazzi di Pioli dovranno sfoderare la stessa grinta di sempre per portare a casa i tre punti. Ma mentre il tecnico parmigiano prepara il match del Bentegodi, Maldini e Massara sono focalizzati sul mercato. Tuttavia questa mattina sono giunte delle pessime notizie in casa Milan: è sfumato l’obiettivo.

Calciomercato Milan: pessime notizie

Il Milan lo seguiva da sempre, ma ora il centrocampista ha firmato il rinnovo del contratto con il suo club con tanto di clausola rescissoria da far strabuzzare gli occhi. Nel frattempo dall’Inghilterra è filtrata la notizia che il club di via Aldo Rossi sta preparando una mossa di mercato per il tuttocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. Centrocampista più abbordabile anche per il costo del cartellino che si avvicina ai 20 milioni di euro. Questa mattina però è giunta la notizia del rinnovo di un obiettivo del Milan con il proprio club: si tratta di Florentino Luís del Benfica.

Calciomercato Milan, sfuma Florentino Luís: clausula da capogiro

Se c’è una cosa certa, è che il nome di Florentino Luís animerà e influenzerà il mercato in futuro. Dopo essere finito nei radar di alcuni club italiani, tra cui il Milan, il centrocampista portoghese classe 1999 ha firmato oggi un importante rinnovo con il Benfica. La Primeira Liga è stata sin da bambino il suo sogno: dopo aver girovagato per mezza Europa, il giovane si è accasato prima al Monaco in Ligue1 per un anno e poi al Getafe ne LaLiga spagnola. Ora è finalmente ritornato a casa.

Le sue gesta sono ormai note. La Juventus lo ha potuto apprezzare allo Stadium un mese fa, quando la Juventus fu sconfitta in Champions League dal Benfica, in rimonta.

Attraverso un comunicato ufficiale sulle proprie pagine social, il Benfica ha annunciato oggi il rinnovo del fuoriclasse portoghese: Florentino Luís ha firmato con il club un contratto che lo lega ad esso fino al 30 giugno 2027, con tanto di clausola rescissoria da capogiro: 120 milioni di euro.