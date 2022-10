Milan come Manchester City e Barcellona: il dato impressionante

La squadra di Pioli condivide col Manchester City di Guardiola e il Barcellona di Xavi un dato davvero molto interessante.

Dopo la vittoria dello scorso Scudetto, il Milan ha tutte le intenzioni di confermarsi campione d’Italia anche nella nuova stagione. Sarebbe un tricolore molto significativo, quello della seconda stella. L’obiettivo è arrivarci prima dell’Inter.

I rossoneri hanno iniziato il campionato con 20 punti nelle prime nove giornate e sono a -3 dalla capolista Napoli, che ha vinto lo scontro diretto a San Siro in una partita che in realtà la squadra di Stefano Pioli avrebbe meritato di aggiudicarsi.

Milan imbattibile in trasferta: i numeri del 2022

Persa l’imbattibilità in casa, in Serie A il Diavolo vanta ancora una striscia di imbattibilità importante in trasferta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan nel 2022 non ha mai perso lontano da San Siro. 9 vittorie e 4 pareggi. L’ultima sconfitta risale a Fiorentina-Milan 4-3 del 20 novembre 2021.

Nei cinque principali campionati d’Europa solamente altre due squadre sono nella stessa situazione dei rossoneri: il Manchester City di Pep Guardiola (8 successi e 5 pareggi in 13 match) in Premier League e il Barcellona di Xavi (12 vittorie e 3 pareggi in 15 trasferte) nella Liga. Domani entrambe rischiano molto, visto che i Citizens saranno di scena a Liverpool e il Barça affronterà il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu.

Il Milan rischia meno nella sfida contro l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, però non può comunque sottovalutare la squadra di Salvatore Bocchetti. Nell’occasione Pioli festeggerà la panchina numero 150 in rossonero e certamente vuole vincere.