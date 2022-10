Adli titolare in Verona-Milan: Pioli spiega la scelta

Pioli prima di Verona-Milan spiega la decisione di impiegare Adli come titolare: c’è grande curiosità di vederlo all’opera.

Il Milan vuole dimenticare la rabbia per quanto successo nell’ultimo match di Champions League contro il Chelsea. Stasera c’è l’Hellas Verona da affrontare e da sconfiggere per non perdere contatto dal Napoli capolista.

Stefano Pioli nel pre-partita allo stadio Marcantonio Bentegodi ha parlato a DAZN dell’approccio della squadra a questo impegno: “Sicuramente abbiamo una grande motivazione, ma stasera è un’altra partita e un’altra competizione. La Champions l’abbiamo messa da parte, ci ripenseremo più avanti. Dobbiamo affrontare al meglio questo match“.

Yacine Adli finalmente titolare. Cosa gli mancava prima per giocare dall’inizio? Il mister risponde così: “Non è che gli mancasse qualcosa, è che bisogna dare tempo a questi ragazzi di adattarsi all’ambiente, alla squadra, al nostro gioco. Lui è sempre stato molto attento e disponibile. Penso abbia le caratteristiche giuste per giocare stasera, per questo l’ho schierato“.

Pioli spiega cosa si aspetta da Adli: “Giocherà da centrocampista avanzato. Sa fare tutto. Sa andare in profondità, sa giocare tra le linee e sa mandare i compagni. Credo siano caratteristiche importanti, soprattutto contro un avversario che ci aspettiamo aggressivo e che concederà pochi spazi. Quindi potrebbe avere la giocata giusta“.

Olivier Giroud ne gioca un’altra da titolare e l’allenatore del Milan commenta così: “Nessuno è irrinunciabile. Oli sta bene, ma stanno crescendo anche Origi e Rebic. Presto arriverà anche il loro momento di giocare dall’inizio“.