Diretta live Hellas Verona-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della decima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Messa da parte la delusione per la sconfitta subita contro il Chelsea in Champions League, il Milan è pronto ad affrontare l’Hellas Verona in trasferta. La squadra veneta non ha iniziato bene il nuovo campionato, però i ragazzi di Stefano Pioli sanno di non poter sottovalutare l’impegno allo stadio Marcantonio Bentegodi. Fondamentali un giusto approccio e, ovviamente, la vittoria.

Hellas Verona-Milan: cronaca e risultato live

45’+2′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. Hellas Verona-Milan 1-1.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Massa.

45′ – Verona pericolosissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora Gunter ha avuto un’occasione.

43′ – Faraoni prova un tiro al volo da lontanissimo, palla alta.

40′ – Assist interessante di Diaz per Kalulu, che si era inserito bene in area ma non è riuscito a controllare il pallone. Peccato.

38′ – Krunic decisivo nel deviare una conclusione di Verdi, poi il pallone arriva comodo tra le braccia di Tatarusanu.

36′ – Giroud rimane a terra qualche istante, poi si rialza.

34′ – Tiro dalla distanza di Theo Hernandez deviato in corner.

30′ – Prestazione un po’ sottotono del Milan, che può e deve dare di più.

26′ – Il Verona sta giocando bene, ha l’atteggiamento di chi vuole vincere.

23′ – Murato il tiro di Hrustic da posizione insidiosa.

21′ – Altra iniziativa di Leao sulla sinistra, Tameze devia in corner il cross del portoghese.

19′ – GOL VERONA. Conclusione di Gunter e deviazione decisiva di Gabbia, Tatarusanu beffato.

15′ – L’autorete di Veloso non ha demoralizzato i veneti.

11′ – Gol mangiato da Giroud con un tocco sotto davanti a Montipò. Perfetto l’assist di Brahim Diaz, ma l’ex Chelsea ha sciupato e Pioli si è arrabbiato.

9′ – GOL MILAN! Cross di Leao e pallone deviato in rete da uno sfortunato Veloso!

8′ – Gabbia provvidenziale nello spazzare un pallone pericoloso in area rossonera.

7′ – Hellas pericoloso con Verdi, interessante passaggio all’indietro: Faraoni arriva al tiro di sinistro ma non angola bene e Tatarusanu blocca.

3′ – Giroud prova un pallonetto dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

3′ – Primissimi minuti su buoni ritmi, la squadra di casa ha iniziato con aggressività.

1′ – Iniziato il match allo stadio Marcantonio Bentegodi!

Alle 20:45 l’arbitro Davide Massa fischierà il via della gara.

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Milan

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Hrustic, Verdi; Henry. A disp.: Berardi, Chiesa; Cabal; Hongla, Perilli, Praszelik, Sulemana, Terracciano; Djurić, Kallon, Piccoli. All.: Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali; Díaz, Adli, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Thiaw; Bakayoko, Bennacer, Pobega, Vranckx; Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.