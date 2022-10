Niente Milan, Mendes piazza il colpo: va all’acerrima nemica

Il giocatore piace tanto al Milan ma il colpo a zero è pronto a metterlo a segno il Barcellona: Jorge Mendes a lavoro per chiudere

Guardare al mercato dei parametri zero è un dovere anche per il Milan. I rossoneri nelle ultime due sessioni hanno messo le mani prima su Olivier Giroud, poi su Divock Origi.

In estate sono tanti i calciatori, di alto livello, che vedranno scadere il proprio contratto. Tra questi c’è anche Marco Asensio. Il talento spagnolo è ormai ai margini del progetto del Real Madrid ed è pronto a lasciare la capitale a parametro zero.

Il Milan, in estate, si è interessato al giocatore: Paolo Maldini ha chiesto informazioni per l’esterno ma gli alti costi lo hanno spinto a guardare altrove. Asensio piace ai rossoneri ma il costo resta alto, anche da parametro zero. Serve uno stipendio da oltre sette milioni di euro netti a stagione più eventuali commissioni.

Milan, sfuma Asensio: l’esterno resta in Spagna

Lo spagnolo nei mesi scorsi ha cambiato agente, affidandosi a Jorge Mendes. E’ evidente che il noto procuratore farà di tutto per trovare la giusta sistemazione. Asensio è stato accostato tanto in Italia, oltre al Milan, sarebbe finito nel mirino della Juve ma si è sempre pensato che l’insidia maggiore per le italiane fosse rappresentato dalle squadre inglesi – Arsenal su tutte – alle quali non manca di certo la disponibilità economica.

Dalla Spagna, però, giunge notizia della volontà del Barcellona di chiudere con Mendes il colpo Asensio. A riportarlo è TodoFichajes. Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso, con il talento spagnolo che lascerebbe il Real per accasarsi dall’acerrimo nemico. Milan e Juventus, chiaramente, verrebbero beffate.