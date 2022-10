Blitz improvviso per Leao: attento Milan, fanno sul serio

Il Manchester United ha messo nel mirino uno dei giocatori più importanti del Milan: potrebbe arrivare un’offerta importante dei Red Devils.

La squadra di Stefano Pioli nelle ultime stagioni si sta imponendo nelle prime posizioni della Serie A e i suoi gioielli fanno gola alle big d’Europa. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di blindarli tutti con dei contratti che li spingano a rimanere.

Tra i più corteggiati c’è senza dubbio Rafael Leao, che va in scadenza a giugno 2024 e dunque rischia di essere un pezzo pregiato del mercato nel 2023. Il Milan si sta impegnando il rinnovo, però ad oggi l’accordo non appare vicino. L’obiettivo è quello di firmare prima del Mondiale in Qatar, così da evitare che eventuali buone prestazioni del giocatore facciano salire le richieste economiche dell’entourage.

Già ora si parla di una domanda da circa 7 milioni di euro netti a stagione per lo stipendio. Una pretesa che va ben oltre il tetto che il club aveva messo per gli ingaggi. Sarà necessario uno sforzo importante per trattenere il calciatore, altrimenti la cessione diventerà inevitabile.

Calciomercato Milan, assalto dalla Premier League per Leao?

Verso la fine dell’ultima finestra estiva del calciomercato era stato il Chelsea a farsi avanti per Leao, facendo un’offerta da 70-80 milioni. I Blues potrebbero riprovarci. Attenzione anche al Manchester City, dove Pep Guardiola lo apprezza.

Sempre in Premier League, pure il Manchester United sta pensando a Rafa. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha spiegato a The United Stand che i Red Devils ha mandato i suoi osservatori a seguire il portoghese e altri giocatori del Milan nelle ultime settimane. Non ci sono contatti diretti, al momento, per effettuare l’operazione.

Ha confermato che i rossoneri non vogliono vendere Leao in gennaio. L’obiettivo è di accelerare la trattativa per il rinnovo nelle prossime due-tre settimane per firmare un nuovo contratto. La situazione è aperta. Romano ribadisce che c’è anche il Chelsea, oltre al Manchester United, in corsa.