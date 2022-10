Dal Milan alla Lazio, clamoroso ritorno: offerta in arrivo

Un ex giocatore del Milan potrebbe fare ritorno per vestire la maglia della Lazio: la società biancoceleste potrebbe presentare un’offerta per gennaio.

Ci sono ancora diverse partite da disputare in questo 2022, ma i club stanno già pensando ad alcune mosse per la finestra invernale del calciomercato. Sarà interessante vedere quale squadra della Serie A si rafforzerà maggiormente a gennaio.

Una mossa è attesa da parte della Lazio, che cerca un nuovo terzino sinistro. Maurizio Sarri non è contento dell’attuale situazione sulla corsia mancina e vorrebbe un innesto nel ruolo. Il direttore sportivo Igli Tare sta già prendendo in considerazione alcuni profili.

Calciomercato, un ex Milan alla Lazio?

Il Corriere dello Sport ha rivelato che tra i giocatori che piacciono alla Lazio c’è Milos Kerkez, classe 2003 in forza all’AZ Alkmaar. Il laterale ungherese ha un noto passato nella Primavera del Milan, dove era approdato a inizio 2021.

Nel gennaio scorso il club rossonero lo ha venduto in Olanda per circa 2 milioni di euro, mettendo a bilancio una discreta plusvalenza per un ragazzo che non aveva mai esordito nella Prima Squadra. Dopo dei mesi di ambientamento, da questa stagione Kerkez è diventato titolare dell’AZ Alkmaar e ha messo insieme la bellezza di 2 gol e 6 assist in 20 presenze tra Eredivisie e coppe.

La valutazione del cartellino è aumentata e il club olandese non sembra intenzionato a vendere il giocatore nel calciomercato di gennaio. L’intento è quello di valorizzarlo almeno fino al termine della stagione e di considerare offerte solamente nella prossima estate. Solo proposte particolarmente alettanti faranno cambiare idea all’AZ Alkmaar. Vedremo se la Lazio si farà avanti concretamente.