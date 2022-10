Pallone d’Oro 2022: ufficiali le posizioni di Maignan e Leao

Oggi viene ufficialmente nominato il Pallone d’Oro 2022: tra i trenta finalisti ci sono anche Leao e Maignan del Milan.

Finalmente è arrivato l’atteso giorno nel quale conosceremo il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2022. Sembra scontato che il premio vada a Karim Benzema, autore di un’annata davvero straordinaria che lo ha visto protagonista sia nella Liga sia in Champions League.

L’attaccante del Real Madrid merita il prestigioso riconoscimento, non ci sono dubbi. Non sembra esserci nessuno in grado di toglierglielo, nonostante anche altri giocatori abbiano vissuto un 2022 di ottimo livello.

Nella classifica dei trenta finalisti sono presenti anche due calciatori del Milan, ovvero Mike Maignan e Rafael Leao. Chiaramente i due non hanno chance di aggiudicarsi il Pallone d’Oro, però si sono meritati l’inserimento nella lista dei potenziali vincitori per essere stati grandi protagonisti dello Scudetto vinto dalla squadra di Stefano Pioli.

Pallone d’Oro 2022: dove si sono classificati Maignan e Leao

Il portiere francese non ha fatto minimamente rimpiangere Gianluigi Donnarumma, trasferitosi al PSG a parametro zero. Anzi, i tifosi milanisti sono felici di avere lui in porta perché lo ritengono più forte del predecessore. Con le sue parate è stato spesso decisivo e ha impressionato anche per la sua grande abilità con il pallone tra i piedi.

Per quanto riguarda l’esterno offensivo portoghese, la scorsa è stata la stagione della sua esplosione. Finalmente ha trovato continuità di rendimento ed è stato a sua volta decisivo. È andato in doppia cifra sia con i i gol sia con gli assist.

Da oggi pomeriggio sono state rese note le posizioni nella classifica del Pallone d’Oro 2022. Maignan si è posizionato 25° a pari merito con Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Joao Cancelo, Christopher Nkunku e Darwin Nunez.

Invece Leao si è classificato 14° assieme al centrocampista Fabinho del Liverpool.