“Può fare tutto”: Ibrahimovic, arriva l’annuncio dell’avvocato

Cosa farà da grande Zlatan Ibrahimovic? L’agente dell’attaccante svedese ha rilasciato dichiarazioni che lasciano intendere qualcosa.

A gennaio prossimo il Milan avrà a disposizione una sorta di nuovo acquisto, un rinforzo che potrebbe risultare determinante per il proseguo della stagione post-Mondiale.

Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese sta recuperando con tutta calma dall’intervento al ginocchio, che lo sta costringendo a saltare tutta la prima parte di stagione.

Non vede l’ora di rientrare Ibra, per giocare ed aiutare il Milan verso i suoi obiettivi personali e di squadra. Ma quale sarà il futuro professionale di Zlatan una volta scaduto il suo contratto?

Rafaela Pimenta e la rivelazione sul futuro di Ibrahimovic

A parlare di ciò che farà Ibrahimovic in carriera dopo questa stagione è stata oggi Rafaela Pimenta. L’avvocato di origine portoghese ha preso le redini della scuderia Raiola, dopo la tragica scomparsa del noto procuratore.

Ovviamente Ibra è sempre tra i pezzi pregiati dell’agenzia. Interpellata da Tuttosport la Pimenta ha risposto così sul futuro dello svedese: “Cosa farà Zlatan? Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui, perché è ancora un grande giocatore e pensa ancora da calciatore. Uno come lui può fare di tutto“.

Dunque la mentalità di Ibra è sempre quella del campione, che non si pone limiti e punta a rientrare e giocare ad alti livelli. Ma d’altro canto i 41 anni di età si fanno sentire, soprattutto dopo uno stop prolungato come quello che sta affrontando. Probabilmente, come ammesso dalla Pimenta, l’attaccante deciderà con calma, quando si sarà intanto ripreso dallo stop al ginocchio.